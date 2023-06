Guardia di Finanza di Taranto: violazioni nella memorizzazione e trasmissione degli scontrini, 34 casi di irregolarità accertati su oltre 80 controlli

Nelle ultime due settimane, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto ha condotto una serie di controlli mirati per garantire la sicurezza economica e finanziaria dell’intero territorio provinciale. I risultati di tali operazioni sono stati resi noti oggi attraverso un comunicato stampa, che ha evidenziato numerose violazioni relative alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi, come scontrini fiscali, da parte di attività commerciali presenti nella zona.

Gli interventi di controllo si sono concentrati principalmente nel capoluogo tarantino e nei Comuni di Statte, Massafra, Laterza, Martina Franca, San Giorgio Ionico e Carosino. Durante questa attività di ispezione, sono stati effettuati oltre 80 controlli in diversi esercizi commerciali, portando all’individuazione di 34 casi di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Le irregolarità riscontrate spaziano dall’omesso rilascio di ricevute e scontrini fiscali fino ad altre forme di non conformità. Tra gli esercizi commerciali coinvolti in queste violazioni, rientrano panifici, parrucchieri, profumerie, officine e rivendite di accessori per telefonia, solo per citarne alcuni.

L’evasione fiscale, come evidenziato nel comunicato stampa, rappresenta un ostacolo significativo per lo sviluppo economico in quanto distorce la concorrenza e l’allocazione delle risorse. Inoltre, mina il rapporto di fiducia tra i cittadini e lo Stato e danneggia l’equità sociale, privando le fasce socialmente più deboli di opportunità e risorse.

La Guardia di Finanza di Taranto si è impegnata a contrastare in modo deciso queste violazioni e a garantire il rispetto degli obblighi fiscali da parte degli operatori economici. Attraverso azioni come queste, l’ente mira a promuovere un ambiente imprenditoriale sano e regolare, in cui le aziende possano competere su basi paritarie e i cittadini possano avere fiducia nell’integrità del sistema fiscale.

Gli esiti di questi controlli rappresentano un chiaro segnale che l’impegno per contrastare l’evasione fiscale e promuovere la trasparenza nel settore economico continua ad essere una priorità per la Guardia di Finanza di Taranto. Si prevede che ulteriori interventi saranno programmati nel prossimo futuro, al fine di garantire la legalità e la correttezza delle attività commerciali sul territorio.

La Guardia di Finanza di Taranto ha invitato tutti gli operatori economici a rispettare scrupolosamente gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, contribuendo così alla costruzione di un’economia più equa e trasparente. Inoltre, ha sottolineato che l’ente sarà sempre vigile nel perseguire le violazioni e adotterà le misure necessarie per sanzionare coloro che non rispettano la normativa fiscale.

La lotta all’evasione fiscale è un impegno che coinvolge tutta la società e richiede la collaborazione di tutti i cittadini e degli operatori economici. Solo attraverso un impegno condiviso e l’aderenza alle norme fiscali si potranno promuovere le basi per una crescita economica sana e sostenibile.