L’Atletico Madrid Camp a Taranto

Fino al 30 giugno la formazione dei giovani calciatori con gli allenatori della società madrilena

L’accademia dell’Atletico Madrid, la società calcistica spagnola, che milita nella Primera División del campionato spagnolo di calcio, approda a Taranto, grazie a un progetto realizzato da “Futuri Campioni” con l’osservatore sportivo Nicolas Morgese, in collaborazione con la Società Sportiva “Diavoli Rossi” e “Nuova Taras”, e il patrocinio morale del Comune di Taranto.

Trenta giovani atleti infatti sotto la guida attenta degli allenatori Fernando Torres e Fidel de la Fuente, in questi giorni stanno infatti affrontando un trainer di formazione intensiva sui campi del CT Tennis Taranto: prima tappa del tour nazionale dell’Atletico Madrid che toccherà anche Roma, Fasano in provincia di Brindisi e Napoli.

E’ per noi un grande onore ospitare formatori di un club così importante che da sempre punta sui bambini e i giovani per diffondere pratica sportiva ma anche valori – afferma Giampaolo Renna, vicepresidente dei Diavoli Rossi Taranto – una occasione anche per tutti i ragazzi provenienti da varie società tarantine di confrontarsi con modelli di respiro internazionale e trascorrere anche delle giornate di condivisione e fair play.

Taranto, dunque, è la prima tappa di un Camp nazionale che consentirà anche ai migliori giovani atleti selezionati di accedere a un programma di formazione più intensiva direttamente nella patria dei “colchoneros”.

Abbiamo trovato ragazzi con molta energia e abbiamo spiegato loro che quella forza e determinazione sono la prima qualità di un calciatore – spiegano Torres e De la Fuente – Tra di loro ci sono molti ragazzi con grande potenziale tutto da sviluppare.

Il Camp dell’Atletico Madrid nella sede dei Diavoli Rossi Taranto, al CT Tennis, terminerà venerdì prossimo e chissà che qualche talento tarantino non possa volare a Madrid e diventare un rojiblancos.