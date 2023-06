Va ad arare la terra e scopre 2 bassorilievi

La Polizia di Stato di Manduria sta attualmente indagando per trovare il proprietario di due preziosi bassorilievi in terracotta raffiguranti immagini sacre, rinvenuti in un podere da un 88enne residente nella zona. L’uomo ha prontamente consegnato i manufatti alle autorità nella speranza di restituirli al legittimo proprietario.

Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, l’anziano proprietario terriero ha scoperto i bassorilievi durante una sessione di aratura del suo campo. Mentre manovrava l’aratro, ha notato un involucro sotto un albero vicino alla strada. Ha subito verificato il contenuto e ha scoperto con sorpresa i due bassorilievi in terracotta, delle dimensioni di circa 50 x 50 cm, che raffiguravano immagini sacre.

Presumendo che i manufatti potessero essere stati trafugati e poi nascosti nel suo terreno, l’88enne ha deciso di consegnarli alle autorità locali affinché potessero essere restituiti ai legittimi proprietari. La Polizia di Stato ha quindi avviato un’indagine per identificare il proprietario originale delle opere d’arte sacra.

Inizialmente, gli investigatori hanno contattato tutti i parroci del Circondario di Manduria, appartenenti alla Diocesi Oria, ma senza ottenere esito positivo. Di conseguenza, hanno esteso le ricerche agli istituti scolastici della zona, poiché sui bassorilievi erano incisi sia il nome che la classe dei presunti autori.

Grazie alla collaborazione con la Dirigente Scolastica del Liceo Artistico “V. Calò”, è emerso che entrambe le opere erano state realizzate diverso tempo fa da studenti del liceo. Tuttavia, la Dirigente non era a conoscenza dell’ente o dell’individuo a cui erano state donate le opere. In caso di mancata identificazione del legittimo proprietario, la Dirigente si è offerta di prendere in carico i due bassorilievi e di esporli nella zona museale dell’istituto scolastico.

Nel frattempo, la Polizia di Stato di Manduria invita il legittimo proprietario dei bassorilievi, che sia in grado di dimostrare il proprio titolo di proprietà, a contattare il Commissariato locale per procedere alla restituzione delle opere.

Le indagini per individuare il proprietario originale dei bassorilievi sono ancora in corso. La Polizia di Stato continuerà a lavorare diligentemente per assicurarsi che le opere sacre tornino nelle mani del legittimo proprietario e venga fatta luce sul loro misterioso ritrovamento in un podere di Manduria.