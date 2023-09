Stadio Iacovone – Vi spieghiamo come stanno le cose

Taranto-Cerignola non si giocherà allo Iacovone. Questo è chiaro.

Taranto-Crotone, del prossimo 15 ottobre, sembra si giocherà, finalmente, allo Iacovone.

Queste affermazioni le possiamo fare, in quanto ottenute da fonti certe.

I lavori di ripristino dello stadio. Intanto è il caso di spiegare di cosa effettivamente necessita all’impianto per essere idoneo.

Deve avere tre delle quattro strutture funzionali (bastano 3 settori aperti) e la certa funzionalità dell’impianto elettrico e quello di video sorveglianza.

Purtroppo, questi ultimi due hanno subìto i maggiori danni e, anche se le ditte preposte sono al lavoro, è impossibile che si possano completare gli stessi prima di mercoledì 4.

Al termine, essendo l’impianto sotto sequestro, occorrerà che rivenga dato come utilizzabile da una commissione preposta.



Quindi si ha bisogno di un dissequestro da parte della magistratura e poi spetterà all’Amministrazione Comunale riaprirlo.

I lavori per il ripristino della Curva Sud, procederanno comunque, anche se non indispensabili alla riapertura dell’impianto.

E non è dato di sapere quando la curva Sud sarà riutilizzabile, come è noto, sede degli ospiti.



Ora resta un solo quesito: il Taranto giocherà in campo neutro col Cerignola, domenica 1 ottobre, oppure le verrà data partita persa, come spiegato dalla Lega Pro in una missiva inviata al club rossoblu?



Attendiamo risposte precise. F.L.