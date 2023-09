Taranto – La Notte della Ricerca 2023 sbarca nel Metaverso

Lo spazio immersivo e interattivo è realizzato da Errepi Net, partner del progetto

Calliope, in collaborazione con la startup innovativa Extesa.



Dalle 10.30 alle 22.30 nel Chiostro del Dipartimento jonico

un percorso espositivo phygital Taranto, 27 settembre 2023. Uno spazio digitale interattivo, accessibile e visitabile da

qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, che punta a promuovere i temi della ricerca e

dell’innovazione in maniera del tutto inedita. Per il territorio di Taranto è una novità

assoluta.

Lo hanno realizzato per La Notte della Ricerca 2023, Errepi Net, partner

tecnologico del progetto Calliope, in collaborazione con la startup innovativa Extesa. Un

vero e proprio ambiente virtuale nel Metaverso, per divulgare gli obiettivi e le finalità di

Calliope, la prima casa delle tecnologie emergenti di Taranto, finanziata dal Ministero delle

Imprese e del Made in Italy, che ha come obiettivo quello di accelerare imprese nazionali

sui temi del One Health.



Dalle 10.30 alle 22.30, nel Chiostro del Dipartimento jonico, sarà disponibile infatti un

percorso espositivo phygital, completo ed approfondito, che ripropone anche nel web la

struttura dell’evento: tutte le ambientazioni sono state riprodotte in 3D e personalizzate

ispirandosi all’architettura del Dipartimento Jonico.

Attraverso avatar personalizzati, i visitatori, potenzialmente da ogni parte del mondo, potranno così muoversi liberamente

all’interno di questo spazio virtuale, accedere alle diverse aree e consultare i contenuti

informativi in diversi formati (pdf, video presentazioni, immagini e link esterni).

Tra gli spazi virtuali disponibili nel Metaverso è prevista un’area riservata al networking, in cui

interagire con i ricercatori e i referenti del progetto Calliope, un auditorium per assistere in

streaming a presentazioni, conferenze e laboratori interattivi e uno spazio dedicato alla

“Casa delle tecnologie emergenti di Taranto” in cui sarà possibile muoversi tra gli stand

virtuali delle aziende, dei partner istituzionali e delle startup innovative aderenti

all’iniziativa.



All’evento si potrà accedere in qualsiasi momento anche da remoto, semplicemente

connettendosi da un qualsiasi dispositivo (sui canali social di Ern Taranto 2023 e Errepi

Net pubblicheremo il link per accedere). Da desktop o smartphone sarà come ritrovarsi in

un videogioco. Chi invece indosserà i visori VR potrà vivere un’esperienza completamente

immersiva. L’evento, digitalizzato in queste modalità, diventa un evento permanente e

sarà arricchito, nel corso del tempo, di ulteriori informazioni sulle novità in ambito

accademico e sugli sviluppi del progetto Calliope, trasformandolo così in un vero e proprio

punto di riferimento per il mondo scientifico.



“Siamo particolarmente orgogliosi di poter presentare la prima esperienza immersiva

transmediale del progetto Calliope. – commentano i founder di Errepi Net, Paolo Sabatino

e Rossana Turi – Abbiamo sviluppato, in occasione di un evento così importante, uno spazio

virtuale nel metaverso attraverso il quale presentare e condividere gli obiettivi ambiziosi

del progetto Calliope. Il Metaverso – spiegano – è uno spazio digitale partecipato e ha un

grande potenziale anche per le aziende. Il visitatore non è uno spettatore nell’accezione più

comune del termine, ma è immerso in un mondo nuovo, e ne fa parte. Quindi non subisce

ma partecipa, co-crea e interagisce. Il nostro obiettivo è rendere fruibili a tutti concetti

complessi, idee innovative e progetti in una maniera del tutto nuova e incredibilmente

stimolante”.