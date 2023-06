Radiologia e tecniche annesse per la Prisma Volley

Per la Tecnica diagnostica, il dott. Mario Ortino, presterà il suo servizio alla Gioiella Prisma per il quarto anno consecutivo.

Il dottor Mario Ortino è laureato in Tecnica Diagnostica per immagini e Radioterapia, e specialista in Ecografia.

Il suo studio si avvale della collaborazione di 3 medici radiologi e 3 tecnici, professionisti che si occupano di effettuare procedure necessarie per la diagnosi attraverso tutte le metodiche di diagnostica per immagini.



Lo studio medico utilizza apparecchiature all’avanguardia quali Seqex, dispositivo a ionorisonanza ciclotronica che, con radiofrequenze di bassa intensità, aiuta gli atleti nel loro percorso di recupero dagli infortuni, e attraverso utilizzo di tablet ecografico per esecuzione di esami nel prepartita o durante la partita.

“L’anno appena trascorso – dichiara Mario Ortino – è stato un anno nel complesso bellissimo, dettato sempre dalla passione che io e i miei collaboratori dello studio mettiamo sull’onda dell’entusiasmo dei nostri presidenti culminato con la salvezza in Superlega; un anno complicato dal punto di vista della gestione degli infortuni degli atleti che comunque non ci ha impedito di raggiungere i risultati prefissato.

Ripartiamo pertanto sull’onda dell’entusiasmo dello scorso anno sperando in questa stagione di toglierci delle soddisfazioni anche maggiori”.