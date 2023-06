Imbarcazione da diporto in difficoltà: operazione di soccorso della Capitaneria di Porto di Barletta

Nel corso del weekend appena trascorso, la Capitaneria di Porto di Barletta ha effettuato un importante intervento di soccorso nei confronti di un’unità da diporto in difficoltà, distante considerevolmente dalla costa. Nel pomeriggio di sabato, la Sala Operativa di Barletta ha ricevuto una richiesta di soccorso tramite la Stazione Radio Costiera “Bari Radio” da parte di un diportista a bordo della sua imbarcazione, una motonave di circa 13 metri di lunghezza, con un uomo di 81 anni di origine bresciana a bordo, in buone condizioni di salute.

L’imbarcazione si trovava a circa 34 miglia nautiche (circa 70 chilometri) al largo del porto di Bisceglie, con problemi al sistema di governo e infiltrazioni d’acqua nella sala macchine. La Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Barletta ha immediatamente inviato la nave mercantile “PACIFIC INNOVATION”, che si trovava in transito nella zona, e ha ordinato l’uscita immediata in mare della motovedetta CP 845, che ha levato gli ormeggi verso le 18:30 per dirigere verso il punto indicato. Nonostante le avverse condizioni meteo-marine, con mare agitato e vento forte, la motovedetta SAR è riuscita a raggiungere e avvicinarsi all’unità in difficoltà intorno alle 20:30.

Grazie alla competenza e professionalità dell’equipaggio, addestrato per operare in condizioni simili, sono state effettuate, non senza difficoltà, le operazioni notturne di trasferimento del naufrago a bordo della motovedetta CP 845. Nonostante il visibile stato di panico e agitazione, la persona era in generale buone condizioni di salute.

Successivamente, la motovedetta ha fatto rotta verso il porto di Barletta, dove è giunta in tarda nottata insieme al naufrago. Sono in corso le operazioni di ricerca e recupero dell’imbarcazione alla deriva, che non è stata trovata nonostante le ricerche protrattesi per l’intera giornata di domenica. Tuttavia, questa mattina è stata individuata a circa 6 miglia dal porto di Monopoli da un peschereccio di passaggio, e attualmente sono in corso le operazioni di recupero e rimorchio verso il porto.

La Capitaneria di Porto di Barletta ha dimostrato ancora una volta la sua prontezza e competenza nell’affrontare situazioni di emergenza in mare. L’operazione di soccorso è stata eseguita con successo grazie alla tempestività e all’efficacia dell’equipaggio della motovedetta CP 845, garantendo la sicurezza del naufrago e avviando le necessarie procedure di recupero dell’imbarcazione. La Capitaneria di Porto continua a operare costantemente per garantire la salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza della navigazione.