Il 14^trofeo Città di Mottola con il pugilato

Riecco la boxe spettacolo tra Pugilistica Castellano e Quero-Chiloiro sulla terrazza dello jonio.

Sport e boxe sulla terrazza dello Jonio grazie alla Pugilistica Castellano che organizza per venerdì 30 giugno la tanto attesa manifestazione sportiva che ormai da quattordici estati diverte e appassiona gli amanti dello sport in un clima sano di amicizia e fair play che i fratelli Castellano hanno portato a Mottola dal 2015; è da allora, infatti, che Francesco e Giandomenico, i fondatori della società sportiva che porta il loro nome, si allenano e allenano gli atleti mottolesi con passione e dedizione.



Per il 14^trofeo Città di Mottola, ancora una volta torna anche la collaborazione con la Quero-Chiloiro, che ha seguito sino a oggi Francesco Castellano tra le sedici corde nelle sue imprese da dilettante e da professionista, per le quali conta rispettivamente 42 match e 12 da pro come supermedio e mediomassimo.



L’organizzazione della manifestazione che si terrà presso il Kuelle sports center di via Giuseppe Di Vagno si aprirà alle ore 19 con esibizioni di kick-boxing, allenamento funzionale e gare giovanili di sparring-io, per poi dare avvio a partire dalle ore 20 alle gare di boxe dilettantistica AOB maschili e femminili per un confronto regionale che coinvolgerà, oltre alla Pugilistica Castellano e alla Quero-Chiloiro, la Habachi boxe Corato, la Uppercut boxing club Trani, la Team boxe Mesagnwe, la Boxe team Morrone e la Nuova evergreen San Donaci.



A contendersi il trofeo Città di Mottola, schierati all’angolo rosso, i seguenti atleti della Pugilistica Castellano per le qualifiche élite: Giovanni Sarnacchiaro (80 kg), Cosimo Putino (71 kg), Giuseppe Galante (71 kg), Roberto Tagliente (63,5 kg) e Leonardo Acquaro (63.5 kg). Per la Quero-Chiloiro Taranto, invece, gareggerano l’élite 60 kg Domenico Maffei, lo youth 71 kg Gaetano Barbati, lo junior 70 kg Ettore Pelonzi, lo junior 60 kg Nicola Cesarano, lo junior 60 kg Giuseppe Del Giudice e l’élite 60 kg Angelica Semeraro.