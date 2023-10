Il pugile tarantino Giovanni Rossetti , si prepara per il titolo internazionale silver WBC

Il pugile tarantino Giovanni Rossetti, in attivo con 12 vittorie di cui 5 ko e 2 sconfitte, cintura modiale youth UBO e già campione italiano per i pesi medi nel 2022, si prepara per la contesa del titolo internazionale silver WBC contro il nativo nigeriano italianizzato novarese ventiseienne, Samuel Nmomah, imbattuto nelle sue 18 vittorie di cui 5 ko.



La grande sfida si svolgerà il 15 dicembre nell’organizzazione della Promo boxe Italia e della Fight club Fragomeni presso lo storico Palazzetto dello sport di Milano, l’Allianz Cloud Arena.



Per prepararsi a questa importante impresa, l’eroico pugile tarantino che si è allenato in questi mesi con il neo professionista della Quero-Chiloiro Andrea Ottomano, ha appena concluso una settimana di allenamento e sparring a Porretta Terme presso la Pugilistica Alto Reno dell’ex pugile della società tarantina, Emanuele Orlando, incontrando più volte sul ring Yassin Hermi, a sua volta in preparazione per il Titolo italiano dei pesi medi. F.L.