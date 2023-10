Terribile schianto con l’auto: muore bimba di 10 anni

Una giornata che doveva essere come tante altre si è trasformata in una tragedia senza precedenti oggi, quando una bimba di soli 10 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11.20 sulla provinciale 230, che collega Gravina di Puglia a Spinazzola, nel territorio barese.

Due veicoli coinvolti nell’incidente hanno impattato frontalmente, causando danni irreparabili e un’onda di panico tra i testimoni oculari.

La giovane vittima, la cui identità è ancora tenuta riservata, è deceduta sul colpo, mentre altre cinque persone hanno riportato ferite di diversa gravità. I feriti sono stati prontamente trasportati all’ospedale Perinei di Altamura, con due di loro classificati come codice rosso, indicativo di gravi lesioni, e altri due come codice giallo, che segnala lesioni di minore entità. Un quinto ferito è stato medicato sul luogo dell’incidente, dove sono intervenute un’automedica e tre ambulanze del servizio di emergenza 118.

