Boxe – Campionati italiani youth per il tarantino Barbati

Il pugile della Quero già campione regionale in partenza per gli “italiani”.

E’ arrivato il momento tanto atteso per il pugile diciottenne 67 kg della Quero-Chiloiro, Gaetano Barbati, da mesi carico di aspettative per l’importante tappa nazionale che sogna da tempo e per la quale potrà finalmente competere dopo aver meritatamente superato la fase regionale. Il boxeur tarantino si è laureato, infatti, campione regionale di Puglia e Basilicata l’1 ottobre, nei recenti campionati organizzati dalla Quero-Chiloiro a San Vito dei Normanni, e adesso è già pronto per competere con altri diciotto pari categoria, – tutti campioni regionali e quattro atleti selezionati direttamente dalla Commissione tecnica nazionale, – nella fase nazionale per la quale partirà domani. I campionati italiani youth si svolgeranno dal 24 al 29 ottobre a Copertino presso il Palazzetto dello sport dell’I.I.S.S. Bachelet in un’organizzazione della FPI con la Beboxe pugilistica copertinese. A essi Barbati accederà con un record di 29 match, 12 vittorie, 3 pari e 14 sconfitte.

Per gli impegni vicini, nel frattempo, si preparano anche altri atleti della Quero-Chiloiro. A partire dal guanto rosa – fresco di bronzo ai campionati italiani under 22 – Angelica Semeraro, che parteciperà alla Woman boxing league, torneo nazionale femminile a squadre per regione in programma dal 3 al 5 novembre, presenziando per la squadra élite pugliese come 57 kg. Lavoro intenso nell’officina di pugilato di via Emilia a Taranto anche per la numerosa componente maschile della Quero, che parteciperà alla fase regionale dei campionati élite valevole come qualificazione i Campionati italiani Assoluti di dicembre; l’organizzazione per il primo step sarà proprio della Quero-Chiloiro, operativa per portarla a Taranto il 9, 11 e 12 novembre, in concomitanza della 22esima edizione del Trofeo Città di Taranto, per il quale la società tarantina ha in programma una bella sorpresa che interesserà i “pro” della boxe.