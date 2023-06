Concorsi frega-compagni nelle Asl: Amati propone l’AziendaZero. Amati sostiene che questa sia l’unica soluzione possibile per garantire la piena funzionalità degli ospedali di II e I livello, come il Perrino.

Radiologia del Perrino a rischio per le dimissioni dei medici

Fabiano Amati, presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione, denuncia la situazione critica della radiologia del Perrino.

Due medici del reparto stanno per lasciare l’Asl di Brindisi per andare in altre aziende sanitarie.

Questo metterebbe a repentaglio anche il servizio di Francavilla, che dipende dal personale del Perrino.

Amati attribuisce la colpa ai concorsi frega-compagni, banditi dalle Asl pugliesi non per assumere nuove risorse ma per favorire la mobilità tra le aziende.

Questo crea un effetto domino che danneggia i reparti e i pazienti.

L’AziendaZero come soluzione per garantire la continuità dei servizi

Per risolvere il problema, Amati propone la creazione dell’AziendaZero, un livello di decisione unico per tutta la regione che gestisca il personale sanitario in base alle necessità e non alle richieste delle singole Asl.

L’AziendaZero sarebbe guidata da un commissario da nominare nei prossimi giorni e avrebbe il compito di organizzare i concorsi su base regionale, le destinazioni di sede e i turni di emergenza.

Amati sostiene che questa sia l’unica soluzione possibile per garantire la piena funzionalità degli ospedali di II e I livello, come il Perrino.

Ammette che la riforma intaccherebbe un sistema di potere estraneo alla missione di cura delle malattie e che sarebbe difficile trovare consenso negli apparati.

Ma invita il Consiglio regionale, il Presidente e la Giunta a non desistere da una riforma risoluta e senza timidezze.

Amati conclude affermando che non si possono offrire le cure con gli espedienti dialettici e che bisogna intervenire nel momento in cui vengono chieste, perché farlo dopo è già troppo tardi.