Cisl Fp Difesa Taranto Brindisi: “Concorso per 315 posti all’Arsenale di Taranto un flop?”

Concorso per 315 posti all’Arsenale di Taranto

Il sindacalista Umberto Renna di Cisl Fp Difesa Taranto Brindisi, ci ha inviato la missiva che pubblichiamo di seguito.

“Doveva essere una nuova stagione di assunzioni per la città di Taranto invece il concorsone per l’Arsenale di Taranto si sta rivelando un flop.

Le nostre perplessità sembrerebbero confermate.

Gli idonei alla prova scritta, che ricordiamo sono tutti i candidati con una votazione pari superiore 21 trentesimi, riuscirebbero a coprire il 50% dei profili messi a concorso, bando che invece prevedeva 315 posti, più una riserva del 20%.

Le carenze maggiori si evidenzierebbero nei profili tecnici più specifici e di conseguenza più rilevanti per il mantenimento dell’efficienza dell’Unità Navali e Sommergibili della Marina Militare.

Tra i profili professionali, con posizioni vacanti, sembrerebbero esserci quelli di assistenza tecnico:

per la motoristica meccaniche e le armi St 55;

per i sistemi elettrici elettromeccanici st 47;

per l’elettronica, loptoelettronica e le telecomunicazioni st 53;

Come Cisl Fp di Taranto Brindisi l’avevamo non solo in qualche modo previsto, ma anche evidenziato all’Amministrazione e tutti i suoi livelli.

La peculiarità di alcune professioni così specifiche meritavano quanto meno una banca di dati di un livello difficoltà commisurato al fatto che il personale idoneo avrebbe avuto successivamente accesso ad un corso di formazione della durata di quattro mesi, con prova finale al termine.

Perseguiremo ogni strada sindacalmente percorribile per dare all’Arsenale, alla città di Taranto, una nuova possibilità e l’attenzione che meritano”.

Cisl Fp Difesa Taranto Brindisi

Umberto Renna