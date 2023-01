Condannato per aver molestato una paziente

I fatti risalgono a tre anni fa quando un tecnico di radiologia in servizio presso l’Ospedale Veris delli Ponti di Scorrano in provincia di Lecce era stato denunciato da una sua paziente

La donna si era recata al Pronto soccorso di Scorrano nell’hinterland leccese lamentando dei dolori ed i medici per degli approfondimenti l’avevano mandata in sala raggi per fare degli esami radiologici

Colto da un raptus libidinoso, il radiologo sessantaduenne iniziò a baciarla e a toccarla, La donna divincolandosi dal professionista uscì dalla sala raggi e lo denunciò

Il difensore del radiologo aveva chiesto il rito abbreviato, mentre il Pubblico Ministero aveva chiesto quattro anni di carcere,

Il radiologo è stato condannato a due anni di reclusione con pena sospesa oltre a 10 mila euro di risarcimento alla vittima. Inoltre l’uomo è stato interdetto dai pubblici uffici per tutta la durata della pena.

Anche l’Asl di Lecce ha istituito un procedimento disciplinare nei confronti del radiologo. Nel frattempo gli avvocati hanno preannunciato ricorso verso la sentenza commiata dal Giudice