Battiti Live 2023: Trionfa la Musica nel Cuore di Bari con una Serata Esplosiva!

La città di Bari è stata invasa da un’energia travolgente nella seconda puntata di Battiti Live 2023, l’evento musicale organizzato da Radio Norba. Lungomare affollato, emozioni palpabili e una folla entusiasta hanno caratterizzato questa serata che ha portato il cuore della musica nel capoluogo pugliese.

Fin dalle prime ore del pomeriggio, gli appassionati fan si sono riversati verso il maestoso palco allestito vicino a Piazza del Ferrarese, desiderosi di vivere da vicino l’esperienza unica di ammirare i loro beniamini in azione.

La conduzione del programma è stata affidata ancora una volta alla brillante coppia formata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione speciale di Mariasole Pollio, che hanno sapientemente guidato il pubblico attraverso una serata ricca di spettacolo e emozioni.

I nomi degli artisti che si sono esibiti sul palco sono stati una vera e propria carica di energia per il pubblico.

Annalisa, Fedez, Articolo 31, Boomdabash, Bresh, Federica, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Ernia, Federico Rossi, Levante, Il Pagante, Francesca Michielin, Gabry Ponte, LP, Wax, The Kolors, Rocco Hunt, Wayne, Sangiovanni hanno regalato performance indimenticabili, mettendo in mostra tutto il loro talento e coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera di festa e divertimento.

Ma tra la folla, una speciale guest ha attirato l’attenzione di tutti: la celebre influencer Chiara Ferragni, giunta in Puglia per sostenere il marito Fedez. La famosa imprenditrice digitale non ha esitato a scattare una serie di selfie con i fan presenti, creando un’onda di entusiasmo e condivisione sui social media.

La serata si è conclusa in modo trionfale con il djset di Gabry Ponte, che ha fatto ballare e scatenare tutti i presenti fino alle prime luci dell’alba.

Battiti Live 2023 ha dimostrato ancora una volta di essere un evento imperdibile per gli amanti della musica, regalando emozioni e momenti indimenticabili. L’energia contagiosa del pubblico e la partecipazione di grandi artisti hanno reso questa serata un successo straordinario, lasciando una traccia indelebile nel cuore di Bari.