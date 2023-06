Corteo funebre con motociclisti passa contromano: indignazione per gli atti di sfida e violazione delle regole

Bari– Nella giornata di ieri un corteo di motociclisti ha accompagnato il carro funebre contenente il feretro di Christian Di Gioia, giovane di 27 anni deceduto in un tragico incidente stradale avvenuto a Japigia. La processione partì dalla chiesa in cui si sono svolti i funerali, per poi dirigersi verso il cimitero.

Tuttavia, ciò che ha destato forte sconcerto è stato il percorso scelto, che ha visto il corteo procedere in contromano lungo un tratto di strada situato di fronte al carcere.

Le immagini di questo evento hanno suscitato grande indignazione tra molti residenti di Bari, tanto che il Sindaco Antonio Decaro ha espresso il suo commento sulla situazione. Egli ha affermato: “Le immagini di stamane mi hanno molto colpito. Appartengono ad un simbolismo criminale preoccupante. Magistratura e forze dell’ordine sono al lavoro e bisogna avere fiducia. È importante però che arrivi da tutta la città una condanna unanime e forte nei confronti di atti come quelli di stamane che esibiscono arroganza e disprezzo per le regole.”

Mentre la polizia locale ha precisato che, secondo le indagini finora condotte, non risultano coinvolte altre autovetture nell’incidente, i parenti e gli amici di Di Gioia continuano a diffondere la loro versione dei fatti tramite i social media. Alcuni di loro hanno addirittura rivolto “minacce” nei confronti dei carabinieri e di uno dei militari che, secondo quanto affermato, sembra fosse all’interno di un’auto e stesse inseguendo Di Gioia al momento dell’incidente.

L’episodio, oltre ad alimentare polemiche e controversie, richiede un’attenta e approfondita indagine per stabilire le cause effettive dell’incidente e per chiarire le diverse testimonianze presenti. Nel frattempo, è fondamentale che l’intera comunità di Bari condanni in modo unanime e fermo tali atti che dimostrano arroganza e disprezzo per le regole che governano la circolazione stradale.

Le autorità competenti, tra cui la magistratura e le forze dell’ordine, stanno attivamente svolgendo il loro lavoro al fine di fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente e sul comportamento dei soggetti coinvolti. Sarà importante seguire l’evolversi delle indagini per ottenere una visione completa e accurata di quanto accaduto in questa tragica circostanza.