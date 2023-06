Locorotondo – La Bcc e i suoi primi 70 anni

La Banca di Credito Cooperativo sta festeggiando un traguardo straordinario: i suoi primi 70 anni di vita. Questa celebrazione coinvolge non solo i soci della banca, ma anche le intere comunità in cui opera, rafforzando i legami tra la banca e il territorio.



Il 24 giugno, presso l’auditorium Boccardi dell’ITS Basile Caramia di Locorotondo, si è tenuto un evento speciale per commemorare l’importanza del credito di relazione e prossimità nel Sud Italia. La Prof.ssa Elena Beccalli, il Prof. Adriano Giannola e il Prof. Giuseppe Notarstefano hanno condiviso riflessioni interessanti sul contributo dei cattolici alla vita sociale e sull’importanza di un progetto di sistema che coinvolga tutte le parti interessate.



La presenza di importanti figure istituzionali ha dato ulteriore rilevanza all’evento. Giorgio Fracalossi, il Presidente di Cassa Centrale Banca di Trento, e Augusto Dell’Erba, il Presidente di Federcasse, hanno partecipato all’incontro, dimostrando l’attenzione e il supporto a livello nazionale per l’impegno della Banca di Credito Cooperativo.



La serata è proseguita con un magnifico spettacolo allo stadio comunale di Locorotondo, denominato “Settanta Banda” in onore dei 70 anni della BCC. Sul palco si sono esibiti grandi artisti italiani come Noemi, Colapesce Dimartino, Mahmood e Diodato. A coordinare l’evento e ad animare la serata è stato il talentuoso Renzo Rubino, che ha svolto anche il ruolo di conduttore. L’apertura della serata è stata affidata ai Mustacchi Bros, che hanno intrattenuto il pubblico con la loro musica coinvolgente.



L’entusiasmo e l’energia durante lo spettacolo sono stati straordinari, sia per gli artisti che per il pubblico presente. Renzo Rubino ha dimostrato il suo talento e la sua abilità di intrattenitore, coinvolgendo il pubblico e facendo sì che tutti si divertissero. È stato un vero e proprio trionfo per tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento, in particolare i dirigenti della BCC, che hanno lavorato instancabilmente per garantire che ogni dettaglio fosse curato con precisione.

La partecipazione numerosa sia all’interno che all’esterno dello stadio ha reso l’atmosfera ancora più speciale. L’entusiasmo e il supporto della comunità locale hanno reso evidente il legame stretto tra la Banca di Credito Cooperativo e le persone che ne fanno parte.

Nonostante il successo dell’evento, la Banca di Credito Cooperativo non si ferma qui.

I soci saranno coinvolti ancora in manifestazioni di grande livello.

Per quanto riguarda Renzo Rubino, ricordiamo che il suo Porto Rubino, evento musicale che si svolge su un’incantevole imbarcazione, è già in programma per quest’estate. Con Renzo, si esibiranno tanti artisti di fama internazionale. Come ospiti, fra gli altri, sono attesi Emma, Madame, Mahmood e Chiara Galiazzo come inviata speciale a bordo.