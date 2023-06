Battiti Live 2023: La musica dal vivo invade Bari con un cast di stelle

BARI – La città di Bari si prepara ad accogliere l’evento musicale più atteso dell’estate: Battiti Live 2023. Il palco itinerante di Radio Norba farà il suo esordio nella suggestiva cornice di Piazza del Ferrarese, trasmettendo energia e note coinvolgenti a tutti i presenti. Con la conduzione rinnovata di Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, affiancati dall’influencer Mariasole Pollio, l’atmosfera si preannuncia indimenticabile.

Il festival, giunto alla sua 21esima edizione, darà il via mercoledì 21 giugno a Bari, con altre tappe previste per il 24 e il 25 giugno nella medesima città. Successivamente, Battiti Live si sposterà in altre affascinanti piazze della Puglia, portando la musica italiana a un pubblico sempre più vasto.

Il cast di artisti che si esibiranno sul palco di Battiti Live 2023 è di altissimo livello. Tra le star che hanno confermato la loro partecipazione, spiccano nomi come Fedez, Marco Mengoni, Elodie, Annalisa, Colapesce Dimartino, e Paola & Chiara. Questi talentuosi artisti incanteranno il pubblico con le loro voci potenti e le canzoni che hanno fatto breccia nei cuori degli italiani.

L’entusiasmo per Battiti Live 2023 è palpabile, e non mancano le parole di incoraggiamento e supporto da parte delle personalità locali. Antonio Decaro, sindaco del capoluogo pugliese, ha rivolto un video messaggio al pubblico dal palco allestito in Piazza del Ferrarese, invitando tutti a partecipare all’evento e a godersi le emozioni che solo la musica dal vivo può regalare.

Battiti Live 2023 rappresenta un’occasione unica per vivere l’estate all’insegna della musica e dell’allegria, riunendo appassionati di tutte le età in una festa senza confini. Non resta che prepararsi per una serata indimenticabile e lasciarsi trasportare dai battiti incalzanti delle migliori melodie italiane.