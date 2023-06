Nuovo Attacco Esplosivo a Rivendita di Surgelati ad Andria: Procura di Trani Avvia un’Inchiesta

ANDRIA– La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta contro ignoti in seguito a un atto di danneggiamento causato da un‘esplosione avvenuta nella notte tra il 23 e il 24 giugno. Il violento scoppio ha colpito una rivendita di surgelati situata in via don Riccardo Lotti ad Andria, segnando il secondo attacco del genere in soli 20 giorni.

L’esplosione ha causato danni significativi alla saracinesca, alla porta a vetri e a diversi arredi e suppellettili presenti nel locale commerciale. L’impatto acustico ha interrotto il silenzio notturno, spaventando gli abitanti delle vicinanze e creando una situazione di grande allarme.

La sindaca Giovanna Bruno ha espresso la sua indignazione riguardo a questa terribile notte, sottolineando il forte boato che ha squarciato il tranquillo sonno dei residenti.

La sindaca ha avuto modo di incontrare l’amministratore della società colpita, il quale ha dimostrato grande determinazione nel riaprire l’attività dopo aver effettuato le necessarie riparazioni per ripristinare i danni causati dai malviventi. Nonostante l’accaduto, l’amministratore non si lascia intimidire e si mostra deciso a proseguire la sua attività imprenditoriale.

La consigliera regionale Grazia Di Bari, membro del Movimento 5 Stelle, ha sollevato l’importante questione dell’organizzazione criminale dietro a questi attacchi, chiedendo una serie di audizioni nella Commissione regionale di studio e inchiesta sulla criminalità organizzata. L’obiettivo è quello di analizzare attentamente il contesto e gli eventuali legami con il crimine organizzato al fine di adottare misure adeguate per contrastare tale fenomeno.

L’inchiesta della Procura di Trani, che indaga su questo atto di danneggiamento a seguito di esplosione, rappresenta un passo fondamentale per far luce su quanto accaduto e individuare i responsabili di questi attacchi ripetuti. Le autorità competenti lavoreranno diligentemente per portare alla giustizia coloro che mettono a repentaglio la sicurezza e la tranquillità della comunità.

Resta da sperare che l’inchiesta riveli la verità dietro questi attacchi e che si adottino le misure necessarie per prevenire ulteriori episodi simili in futuro, garantendo così la sicurezza e la serenità dei cittadini di Andria.