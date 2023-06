Eva Henger presenta il suo ultimo film “Tic Toc” ad Andria

Nell’auditorium del plesso Aldo Moro dell‘istituto comprensivo Jannuzzi Di Donna ad Andria, oggi 23 giugno, avrà luogo la presentazione del nuovo film di Eva Henger, intitolato “Tic Toc”.

Dopo il successo ottenuto al festival del cinema di Napoli, il film segna il ritorno al cinema della famosa attrice. Girato negli studios di Papigno, a Terni, la commedia è stata diretta da Davide Scovazzo e prodotta da Anteprima Eventi Production e Management S.r.l., di Massimiliano Caroletti.

Il cast del film vanta la presenza di eccezionali attori noti al pubblico, tra cui Maurizio Mattioli, Sergio Vastano, Fausto Leali, Donatella Pompadour e molti altri.

Il filo conduttore del film ruota attorno al rapporto con i social media. “Tic Toc” è una commedia che intreccia diverse storie e rivela molte realtà. La trama parte dalla storia di quattro intraprendenti ragazze che, per guadagnare qualche soldo, decidono di rapire Eva Henger.

Tuttavia, a causa dell’emergenza Covid, il progetto fallisce, scatenando una serie di situazioni divertenti. Il gruppo di ragazze inizia ad invidiare le superstar di oggi, in particolare gli influencer, immaginando per loro una vita principesca fatta di lussi e privilegi. Stanche di raccogliere solo briciole da quello che considerano un mondo ingiusto e immorale, le quattro mascalzoni scoprono che Eva Henger inaugurerà una Escape Room a Terni e decidono di rapirla per chiedere un riscatto ai suoi numerosi sponsor.

Il film affronta in chiave drammatica argomenti comici che riflettono l’attualità. È un’opera che segna il grande ritorno al cinema di Eva Henger, la quale interpreta se stessa in un ruolo su misura: “Ho interpretato me stessa.

Pensavo fosse facile, invece è stato difficilissimo. Quando si interpreta la propria persona ci si rende conto di non conoscerla realmente.

Ho dovuto metterci dell’ironia, verve e passione, anche perché sarà un film comico, che farà ridere molto”. Sul set, Eva Henger ha avuto al suo fianco la figlia Jennifer Caroletti, interessata a seguire le orme della madre.

Dopo l’anteprima di grande successo a Napoli, il film finalmente arriva nelle sale cinematografiche.

La presentazione ad Andria vedrà la presenza di Eva Henger, sua figlia Jennifer Caroletti e dei produttori Massimiliano Caroletti e Giuseppe Lisco. L’evento, organizzato dalla scuola con la collaborazione attiva della Fidapa sez. Andria e dell’associazione Fidelis Quadratum di Andria e Corato, permetterà al pubblico di incontrare i protagonist