Il Sindaco di Bari diventa Socio Onorario dell’Associazione Apam per la lotta alle malattie oculari

Il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, è stato nominato Socio Onorario dell’Associazione Apam, un’organizzazione che si occupa dei pazienti affetti da maculopatia. L’importante riconoscimento è stato conferito durante una cerimonia che si è svolta questa mattina, alla presenza di numerose personalità di spicco, tra cui il presidente della commissione comunale per l’università, Giuseppe Cascella.

L’assegnazione di tale titolo rappresenta il coronamento di una lunga e fruttuosa collaborazione tra la Clinica Oculistica, l’Associazione Apam e l’amministrazione comunale nel campo della prevenzione delle malattie che colpiscono il campo visivo. Il Comune di Bari ha voluto sottolineare l’importanza di questa sinergia attraverso una nota ufficiale.

Durante l’evento, il fondatore di Apam, Vincenzo Lorusso, ha espresso la sua gratitudine per l’impegno profuso nell’ambito della promozione di attività preventive e screening visivi, particolarmente rivolti alle fasce deboli della popolazione. Lorusso ha inoltre evidenziato che in caso di situazioni particolarmente gravi, l’Associazione mette a disposizione dei pazienti un centro ipovisione presso la clinica oculistica, dove è possibile svolgere terapie riabilitative.

Nell’occasione, è stato ricordato che sabato prossimo si terrà una campagna di screening visivo presso la parrocchia Santa Famiglia – Villaggio del lavoratore, una lodevole iniziativa che già in passato ha ottenuto successo e che quest’anno verrà riproposta con grande entusiasmo.

Le malattie oculari rappresentano una sfida importante per la salute pubblica, specialmente per le persone anziane, ma che coinvolgono anche altre fasce d’età. La nomina del Sindaco Decaro a Socio Onorario dell’Associazione Apam testimonia l’impegno congiunto per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone colpite da tali patologie.

Il Comune di Bari si fa promotore di iniziative di prevenzione e sostegno, dimostrando così la sua attenzione nei confronti della salute e del benessere della comunità locale. Questo nuovo riconoscimento rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta contro le malattie oculari e un segnale di speranza per tutti i pazienti affetti da maculopatia nella regione.