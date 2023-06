La CGIL di Taranto e la chiusura della Biblioteca Gatti di Manduria

Ora interroga il Comune e la Soprintendenza

La CGIL di Taranto ha recentemente espresso preoccupazione riguardo alla tutela del prezioso patrimonio librario della Biblioteca Civica “Marco Gatti” di Manduria. La chiusura della biblioteca il 5 giugno scorso, a causa del trasloco necessario per lavori di ristrutturazione nella sede comunale, ha sollevato timori sulla salvaguardia di libri storici, cinquecentine e incunaboli di grande valore.

In una nota inviata al Sindaco e all’Assessore alla cultura del Comune di Manduria, la segreteria confederale della CGIL di Taranto, rappresentata dalla segretaria Tiziana Ronsisvalle e dal segretario generale Giovanni D’Arcangelo, ha sottolineato l’importanza di preservare e valorizzare questo significativo patrimonio librario. La CGIL ha richiesto al Comune maggiori informazioni sul futuro della biblioteca, ritenendola un’istituzione fondamentale per la promozione della cultura, dell’istruzione e del benessere della comunità.

La CGIL ha evidenziato che, fino a qualche settimana fa, la Biblioteca Civica “Marco Gatti” era sostenuta dal locale Archeo Club grazie a un sistema di coprogettazione previsto dal nuovo Codice del Terzo Settore. Tuttavia, oltre all’impegno dei volontari esperti, è necessario conoscere gli investimenti pubblici previsti per la conservazione e la catalogazione accurata di questo patrimonio, al fine di evitare il rischio che possano verificarsi smarrimenti o danneggiamenti durante il trasloco.

Inoltre, la CGIL ha sottolineato che questo patrimonio di inestimabile valore è soggetto alla tutela tipica dei beni pubblici, suggerendo la possibilità di richiedere un vincolo per garantire un controllo e una tutela più rigorosi.

La CGIL di Taranto ha formalizzato una richiesta di incontro con le istituzioni competenti per affrontare questa questione e ha esteso l’invito alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale, chiedendo il loro parere e contributo in merito alla salvaguardia del patrimonio librario della Biblioteca Civica “Marco Gatti” di Manduria.