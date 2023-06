Esplorando l’universo musicale attraverso l’obiettivo al MAP Festival

La Biblioteca Acclavio di Taranto si trasforma in un’eco di melodie con l’apertura della galleria fotografica “Rivelazioni Sonore” del MAP Festival. A partire dal 15 giugno, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un viaggio visivo senza precedenti, grazie agli scatti mozzafiato del rinomato fotografo Mark Allan. Le fotografie, consegnate al Maestro Piero Romano durante una suggestiva cerimonia a Bologna l’8 giugno, rivelano la passione di Allan per il mondo della musica.

La mostra, realizzata in collaborazione con il Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna, rappresenta il punto culminante del MAP Festival e rimarrà aperta al pubblico fino al 10 settembre. Questo straordinario evento trasforma la Biblioteca Acclavio di Taranto in un tempio delle immagini, consentendo ai visitatori di esplorare l’universo musicale attraverso una prospettiva unica.

Le fotografie di Allan catturano l’anima degli artisti e trasmettono l’energia travolgente della musica. Da leggende come David Bowie e Amy Winehouse, a icone come Madonna e Jon Bon Jovi, ogni scatto svela l’intensità e l’umanità dei grandi protagonisti del panorama musicale internazionale. Le immagini, pregne di dettagli e momenti speciali, svelano storie nascoste e rapporti autentici che vanno al di là delle luci dei riflettori.

“Rivelazioni Sonore” rappresenta un’opportunità straordinaria per gli amanti della musica e dell’arte. Questa mostra eccezionale celebra l’intersezione tra le immagini e le note, portando alla luce l’essenza stessa della musica attraverso l’obiettivo sensibile di Mark Allan.

Taranto, città in costante trasformazione, accoglie con entusiasmo l’evento. Le attività culturali, artistiche e musicali offerte dal MAP Festival arricchiscono la città, trasformandola in un crogiuolo di creatività. La mostra “Rivelazioni Sonore” rappresenta un momento culminante di questo fervore artistico, offrendo ai visitatori un’esperienza unica per immergersi nella bellezza dell’arte e nell’incanto della musica.