Taranto – Clic ed ecco gli scatti rock di Mark Allan

Oggi (giovedì 8) il “via” a Bologna, a cura di Eva Degl’Innocenti, direttrice dei Musei civici. Ospite Piero Romano, condirettore artistico della rassegna di Musica Architettura Parallelismi, che “aprirà” al pubblico tarantino giovedì 15 giugno (Biblioteca Acclavio). La prestigiosa galleria di foto realizzate dal decano dei fotografi musicali, gemellata fra la nostra città e il capoluogo emiliano. In esposizione fino al prossimo 10 settembre.

Il MAP Festival entra nel vivo. Oggi (giovedì 8 giugno) sarà inaugurata a Bologna la mostra “It’s (not) only rock’n roll – Le foto di Mark Allan”, gemellata con la rassegna di Musica Architettura Parallelismi in svolgimento a Taranto e realizzata in collaborazione (e in contemporanea) con il Museo Internazionale e la Biblioteca della Musica di Bologna.



Oggi l’inaugurazione a Bologna, sarà curata dalla direttrice dei Musei civici Eva Degl’Innocenti, già direttrice del MArTa di Taranto. Ospite, nell’occasione, il Maestro Piero Romano, condirettore artistico con Gloria Campaner del MAP Festival.

Come annunciato, la sede tarantina della mostra sarà la Biblioteca civica “Pietro Acclavio” – Palazzo della Cultura”, che esporrà gli scatti “musicali” all’interno del MAP Festival. Romano, oggi stesso, riceverà ufficialmente dalla direttrice Degl’Innocenti la sezione fotografica con la quale sarà allestita la galleria di Allan in esposizione a Taranto a partire da giovedì 15 giugno.

La mostra “It’s (not) only rock’n roll” è a cura di Pierfrancesco Pacoda. La sede bolognese, promotrice del progetto resterà aperta al pubblico – come quella di Taranto – fino al prossimo 10 settembre. La galleria fotografica ripercorrerà la carriera di Allan, che nel corso della sua trentennale attività di fotografo ha immortalato i grandi protagonisti della musica internazionale: da David Bowie a Freddie Mercury, fino a Tina Turner e Paul Mc Cartney.

Con la direzione artistica di Gloria Campaner e Piero Romano, il MAP Festival, giunto alla terza edizione, è un progetto originale dell’Orchestra della Magna Grecia, coorganizzato con il Comune di Taranto e in collaborazione con la Marina Militare Comando Marittimo Sud, l’Arcidiocesi di Taranto, le Corti di Taras, l’Ordine degli Architetti di Taranto, i Musei Civici di Bologna, Taranto 2026 – XX Giochi del Mediterraneo, la Scuola di Disegno e Illustrazione Grafite, e con il patrocinio della Regione Puglia e del Ministero della Cultura, con il sostegno di: Banca BCC San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Varvaglione, Comes, Baux cucine, Programma Sviluppo, Kyma, Ninfole, Five Motors.festival.