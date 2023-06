Martina Franca si prepara alla gara ciclistica Trofeo Valle d’Itria: avviso e regole. Gli organizzatori del Gruppo Mmtb di Martina Franca sono al lavoro sugli ultimi particolari in vista dell’edizione del Trofeo Valle d’Itria. Una gara tra i Trulli in data domenica 11 giugno 2023

Il percorso è stato creato per dare ai partecipanti l’opportunità di conoscere meglio la Valle d’Itria per un totale di 78 chilometri suddiviso in 6 giri di 13 km ciascuno.

La gara farà parte del circuito Cicloamatour e vedrà la partecipazione di ciclisti provenienti da tutta la Puglia e da altre regioni d’Italia.

Il Trofeo Valle d’Itria è un’occasione per vivere una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della scoperta di un territorio affascinante e ricco di tradizioni.

Lungo il tragitto, infatti, i ciclisti potranno ammirare le bellezze architettoniche e naturali della Valle d’Itria, tra cui il centro storico di Martina Franca, con i suoi palazzi barocchi e le sue chiese, e i caratteristici trulli, le tipiche abitazioni rurali a forma conica.

Modifiche alla viabilità e cimitero chiuso

La domenica 11 giugno 2023 ci sarà una gara ciclistica su questo tratto di strada. Il traffico sarà chiuso dalle 8.00 alle 13.00. Il personale di sicurezza sarà presente per controllare la situazione.

Per consentire lo svolgimento della gara in sicurezza, il Comune di Martina Franca ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta lungo le strade interessate dal passaggio della corsa. In particolare:

dalle ore 7.30 alle ore 13:00 è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli su entrambi i lati della strada;

dalle ore 8:30 alle ore 13:00 è sospesa la circolazione veicolare a tutte le categorie di veicoli;

il cimitero comunale resterà chiuso dalle ore 7.30 alle ore 13:00.

Le strade coinvolte sono: via Alcide De Gasperi, via Sallustio, viale Europa, via Serranuda (sede di partenza e arrivo), via Orazio Flacco, via Magna Grecia, via Lelio Fanelli, via Letizia Marinosci, via Bernini, via S. Michele e corso Messapia.

Si invitano i cittadini a rispettare le disposizioni e a collaborare con le forze dell’ordine e i volontari che saranno presenti lungo il percorso per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico.

Come comportarsi durante la gara

La gara è protetta da un decreto che sospende temporaneamente il traffico (art. 9 C.d.S.).

Ci saranno dei cartelli mobili che segnalano l’inizio e la fine della gara.

Chi guida deve fermarsi e aspettare che tutti i ciclisti passino. Se non lo fa, si espone a precise responsabilità per eventuali incidenti.

Per vedere il percorso completo della gara, si può scansionare questo QR code.

La gara partirà alle ore 9:15 da via Serranuda a Martina Franca (TA), dove sarà allestita anche l’area di partenza e arrivo e l’assistenza medica. Il ritiro dei pettorali avverrà dalle ore 7:30 alle ore 8:45 presso lo stesso luogo.