Martina Franca, la perla barocca della Valle d’Itria, ospita il Trofeo Valle d’Itria. Se ami la bicicletta e vuoi vivere un’esperienza unica nel cuore della Puglia, non perderti il Trofeo della Valle d’Itria, organizzato dalla MMTB&BDS Martina, una squadra di appassionati ciclisti che ti aspetta il prossimo 11 giugno 2023.

L’evento, patrocinato dalle istituzioni locali e dalle forze dell’ordine, per rendere l’evento sicuro e emozionante.

Il TROFEO DELLA VALLE D’ITRIA è un evento sportivo e turistico che si rivolge a tutti gli appassionati di ciclismo, sia agonisti che amatori. Il percorso prevede un circuito di 13 km da ripetere 6 volte per un totale di 78 km, con un’altitudine massima di 431 m e tre salite (Via Vecchia Ceglie Messapica di 500 m, Via Ostuni S.P. 62 di 700 m, Via Sallustio al 9% di 400 m) che metteranno alla prova le tue gambe e il tuo fiato. Lungo il tragitto potrai ammirare i paesaggi incantevoli della Valle d’Itria, tra uliveti, vigneti e trulli.

Per chi si muoverà in gran numero riceveranno una promozione speciale: ogni 10 paganti 4 omaggio 10+4=14. Per info.

Non perdere questa occasione e preparati a vivere una giornata all’insegna del divertimento, della bellezza e dell’impegno.

Martina Franca punto di partenza ideale per esplorare la Valle d’Itria, con le famiglie e/o gli amici. Pedalando nella splendida VALLE D’ITRIA!

Il trofeo Valle d’itria, un’evento all’insegna del divertimento con le famiglie e/o gli amici al seguito.

È l’occasione per visitare la Valle d’Itria, queli territorio unico al mondo tra trulli, masserie, trarruri e strade bianche, i centri storici e tutte le delizie della cucina pugliese.