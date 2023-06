Martina Franca: Incompetenza o Volontà di Ignorare? L’imprevedibile nubifragio mette a nudo la gestione della città

Il video-selie del Sindaco di Martina Franca Gianfranco Palmisano parla di imprevedibilità e di come la città avrebbe retto (anche se ancora non è stata fatta la stima dei danni),

Il sindaco di Martina Gianfranco Palmisano: “E’ tutto sotto controllo”, ma i cittadini sembrano pensarla diversamente

Ma l’imprevedibilità non è un alibi valido. Anche in Emilia Romagna ed in altre regioni c’era imprevedibilità, ma sono andate distrutte abitazioni, aziende e soprattutto sono morte delle persone

Martina Franca, pittoresca cittadina del sud Italia, è stata duramente colpita da un violento nubifragio.

In questa situazione di emergenza, il Sindaco si è affrettato a pubblicare un video-selfie sui social, cercando di tranquillizzare i cittadini e sostenere di aver fatto tutto il possibile per affrontare l’imprevisto.

Ma i dettagli dietro questa gestione della crisi sollevano interrogativi inquietanti.

Nel suo video, il Sindaco ha sostenuto che l’imprevedibilità del nubifragio è stata la causa degli eventi disastrosi.

Tuttavia, è proprio nell’imprevedibilità che risiede la questione critica.

È giusto attribuire il collasso delle infrastrutture, le alluvioni ei danni catastrofici a una mera casualità?

Dovremmo accettare l’argomento dell’imprevedibilità come una scusa valida per una gestione inadeguata?

Riflettendo sulla situazione, non possiamo fare a meno di pensare a ciò che è accaduto in Emilia Romagna, quando una situazione simile di nubifragio ha causato una vera e propria tragedia.

In quel caso, una gestione negligente e un’incapacità di prevedere e prepararsi adeguatamente hanno portato a gravi conseguenze, con perdite di vite umane e danni estesi.

Martina Franca rischia di seguire le stesse tristi sorti se non vengono prese misure concrete e responsabili.

È tempo di fare i conti con la realtà. Il Sindaco di Martina Franca deve assumersi la responsabilità della gestione della crisi e smettere di nascondersi dietro l’argomento dell’imprevedibilità.

I cittadini meritano una leadership forte e competente, che sia in grado di prevedere e affrontare situazioni di emergenza.

Fin dagli anni ’90, l’ingegnere Raffaele Vinci aveva individuato alcune zone di Martina Franca ad alto rischio idrogeologico.

Tra queste spiccavano il Votano, la Stazione l’ex ghiacciaia (Corso dei Mille) e l’area dell’ex italvetro.

Ma la vera inquietudine ruota intorno proprio a quest’ultima area, dove è stato costruito un palazzo a tre piani più un attico.

La storia della costruzione della vecchia vetreria risale agli anni ’50, quando i soci ottennero un’autorizzazione provvisoria per un capannone industriale dall’allora sindaco Alberico Motolese.

Annotate questa dicitura: “Autorizzazione Provvisoria“.

Ma come è stato possibile che su tali rovine sia sorto un edificio abitativo di tali dimensioni rispetto a quelle originale che pur con il Piano Casa dovrebbero, secondo i tecnici da noi interpellati, essere completamente diversi?

Una serie di tecnici esperti da noi interpellati hanno sollevato dubbi profondi su questa costruzione.

Secondo loro, le norme vigenti impediscono categoricamente la demolizione e la successiva edificazione di un palazzo in una zona ad alto rischio idrogeologico.

Negli ultimi dieci anni, Martina Franca ha autorizzato numerose opere edilizie che lasciano sgomenti i residenti. Le zone coinvolte includono Via De Gasperi e Via Massafra, dove edifici dall’aspetto apparentemente innocuo nascondono segreti discutibili.

Nel video selfie il Sindaco fa vedere solo alcune parti della città. Chissà perchè la zona ex Italvetro dove sono stati innalzati 3 piani ed un attico dove esiste un pericolo ad alto e medio rischio idrogeologico, lo ha completamente ignorato

La situazione è estremamente preoccupante e le conseguenze potrebbero essere catastrofiche.

Martina Franca ha bisogno di risposte immediate e di una soluzione per proteggere la vita dei suoi abitanti.

L’arcano di Martina Franca è un enigma complesso che richiede un’indagine approfondita. ma a chi spetta farla?