Pompiere foggiano in fin di vita. Un pompiere di Foggia, in servizio a Rimini, è stato dichiarato in stato di morte cerebrale dopo una rissa fuori da un locale.

Espulso dal locale e aggredito

Il fatto è avvenuto la notte scorsa a Miramare di Rimini. Il pompiere, 34 anni, era stato cacciato dal locale per motivi ignoti.

Fuori, ha litigato con il buttafuori e ha battuto la testa cadendo a terra.

È stato soccorso dal 118 e portato all’ospedale Infermi.

Indagini in corso

Le sue condizioni sono peggiorate durante la notte. Non ha ferite evidenti in testa.

La polizia scientifica e la squadra mobile stanno indagando sulla dinamica della rissa.

Hanno sentito i testimoni e i titolari del locale e hanno visionato le telecamere di sorveglianza.

Il sostituto procuratore Ercolani coordina le indagini.

I genitori del pompiere sono arrivati da Foggia e sono stati accompagnati dai vigili del fuoco in ospedale.