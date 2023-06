Tifosi del Bari riuniti al San Nicola per la finale dei playoff

Grande attesa per la finale dei playoff di Serie B tra Cagliari e Bari. In occasione dell’andata, il San Nicola ospiterà i tifosi biancorossi permettendo loro di seguire la partita attraverso tre maxi schermi posizionati all’interno dello stadio.

L’obiettivo del club è quello di ricreare l’atmosfera che solo poche settimane fa ha animato Napoli per la conquista dello Scudetto, coinvolgendo così numerosi appassionati.

Questa iniziativa mira soprattutto a coinvolgere coloro che non potranno seguire la squadra di Mignani in Sardegna, presso l’Unipol Domus.

I biglietti per l’evento avranno un costo di 5 euro ciascuno e saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 7 giugno.

Inoltre, l’ingresso sarà gratuito per i bambini non ancora compiuti 5 anni, a patto che siano tenuti in braccio dai genitori e non occupino un posto a sedere.

Ricordiamo che la sfida d’andata della finale dei playoff di Serie B si disputerà giovedì 8 giugno alle ore 20:30 presso l’Unipol Domus, tra Cagliari e Bari.

Questo sarà solo un assaggio del confronto, poiché il match di ritorno si terrà domenica 11 nello stesso orario al San Nicola, dove verrà decretato il verdetto finale.