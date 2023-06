Finale playoff tra Bari e Cagliari!

Bari e Cagliari si contenderanno l’ultimo posto disponibile per la qualificazione in Serie A nella finale dei playoff della Serie B 2022-2023.

I sardi, dopo uno spettacolare pareggio 0-0 al Tardini, hanno eliminato il Parma e si sono guadagnati il diritto di giocarsi la finale nonostante la loro quinta posizione in classifica.

Adesso l’attenzione si sposta sull’emozionante doppio confronto tra Cagliari e Bari. Nell’andata, in programma giovedì 8 giugno, il Cagliari ospiterà il Bari in Sardegna, mentre il ritorno si terrà a Bari domenica 11 giugno.

Grazie al terzo posto conquistato in campionato, la squadra del tecnico Michele Mignani giocherà l’atto finale davanti al proprio pubblico.

Entrambe le squadre sono pronte a dare il massimo per conquistare la promozione in Serie A.

POSSIBILI SCENARI

Il Cagliari cercherà di sfruttare il fattore campo nell’andata, cercando di ottenere un risultato positivo per poi consolidarlo nella gara di ritorno a Bari.

D’altro canto, il Bari darà il massimo per ribaltare la situazione in trasferta e ottenere la vittoria casalinga decisiva.

Sarà una finale avvincente e ricca di emozioni, che i tifosi di entrambe le squadre non vedono l’ora di vivere.

Il destino della promozione sarà deciso in queste due partite, in cui i giocatori daranno il massimo per scrivere la propria storia nel calcio italiano.

Sarà un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati del calcio e l’intera nazione sarà in attesa di scoprire chi tra Bari e Cagliari raggiungerà la massima serie.