Bari calcio: Un sogno chiamato serie A .

Bari calcio: Un sogno chiamato serie A. Domenica 23 aprile per la 34 giornata di Serie B il Bari Calcio alle 16:15 affronterà il Pisa allo stadio Arena Garibaldi – Romeo Anconetani.

La compagine pugliese è al terzo posto della classifica cadetta ed è in lotta per i playoff nel campionato di Serie B.

La squadra di Michele Mignani al momento sarebbe la prima ad accedere ai playoff che consentiranno alle prime due classificate che accederanno automaticamente, di disputare ……..

Pochi punti separano un cospicuo numero di squadre dalla compagine pugliese

La partita tra la squadra pugliese e quella toscana, entrambre a momento in zona play-off, si preannuncia avvincente e combattuta.

Si qualificano ai playoff solo se i punti di distanza tra la terza e la quarta sono 14 o meno.

Le squadre classificatesi dopo il 38esimo turno tra il quarto e l’ottavo posto. Escluso il turno preliminare, i playoff si giocano in gare di andata e ritorno.

La squadra di Mister Michele Mignani punta a raggiungere il Genoa al secondo posto della classifica ,che comporterebbe la promozione diretta al campionato di Serie A.

Impresa non semplice, considerando che il Genoa ha un organico di prima fascia, essendo in Serie B da un solo anno ed è tra le società che ha speso di più per rafforzarsi.

Il Bari Calcio spera nella vena realizzativa del suo bomber, Walid Cheddira per raggiungere l’ambio traguardo ovvero la serie A

Walid Cheddira …… è stato uno dei migliori giocatori del Bari nel campionato di Serie Blo dimostra il fatto che è il capocannoniere del campionato di serie B con 16 reti, in coabitazione con Gianluca Lapadula.

L’arma in più da sfruttare per il Bari Cacio , magari a partita in corso, potrebbe essere Gregorio Morachioli, ala sinistra classe 2000scuola Juventus,già autore di 1 goal e 2 assist nel campionato cadetto nonostante lo scarso impiego.

Il Bari Calcio sogna la Serie A. La città pertanto è grande fermento seppure preoccupata per le sorte societarie, in quanto il presidente De Laurentis sareebe costretto a cedere la società in quato incompatible con il Napoli.

Tutti si augurano che le soorti del Bari Calcio tra le prime in classifica non sia una utopia, magari contagiandoci con il calore che contraddistingue i baresi.

Non ci resta che concludere con un forte in bocca al lupo e gridare: FORZA BIANCOROSSI!