Pareggio Cagliari Bari 1-1 : si decide tutto al ritorno!

Cagliari-Bari 1-1

Nell’atteso match di andata della finale playoff di Serie B tra Cagliari e Bari, il sipario si è alzato sull'”Unipol Domus” con una partita ricca di emozioni.

Dopo il primo tempo, la squadra di casa avanti per 1-0, in una gara con una leggera supremazia dei sardi .

A sbloccare il match è stato il solito Lapadula, che al 9′ ha segnato un magnifico gol di testa. Tuttavia, un altro episodio cruciale della partita si è verificato al 39′ quando Cheddira si è presentato sul dischetto per un rigore concesso dopo un fallo di braccio commesso da Nandez.

Purtroppo per l’attaccante marocchino, il portiere Radunovic è riuscito a ipnotizzarlo, respingendo sia il rigore che il successivo tentativo di ribattuta.

Secondo tempo dove il Bari si è reso maggiormente pericoloso come dimostra la palma di migliore in campo per Radunovic, portiere del Cagliari.

Gara comunque sostanzialmente equilibrata e pareggio giusto del Bari al 96’con il rigore trasformato dal neo-entrato Mirko Antenucci per un fallo di Altare in area cagliaritana su Folorunsho.

Al ritorno il Bari avrà due risultati su tre per risalire in serie A dopo svariati anni cercando di sfruttare l’effetto San Nicola!

Forza Biancorossi!!

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Altare, Azzi; Nandez, Makombou, Deiola; Mancosu; Luvumbo, Lapadula. Allenatore: Claudio Ranieri

A disp.: Aresti, Ciocci, Rog, Viola, Millico, Prelec, Lella, Barreca, Pavoletti, Obert, Kourfalidis, Di Pardo.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Zuzek, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Morachioli; Cheddira, Esposito. Allenatore: Mignani

A disp.: Frattali, Matino, Antenucci, Benali, Botta, Bosisio, Pucino, Ceter, Bellomo, Molina, Folorunsho, Mallamo