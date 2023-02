Mister Mignani: “Bravo il mio Bari”

Torna a sorridere mister Mignani dopo la grande prova a Ferrara. La squadra ha messo in evidenza ciò che più lui ama: “Bravi i ragazzi; è una vittoria di grandissima importanza in una partita non semplice, dopo un periodo in cui abbiamo raccolto poco. Avevamo bisogno di fare punti su un campo difficile contro un avversario che prova a giocare.

Dobbiamo essere contenti e tornare a casa con entusiasmo. La gara era chiusa? Mi sono arrabbiato tanto: sul 3-0 è stato un nostro errore ridare vita a un avversario che aveva perso la fiducia, per due volte. Non è possibile questo, non siamo ragazzini. Non portarla a casa sarebbe stato un delitto”.