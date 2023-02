Giallo su giallo, auto si ribalta ma non c’è nessuno al volante – Non c’era nessuno alla guida di una Lancia Lybra, che ha perso il controllo e si è ribaltata al centro della carreggiata sulla strada statale 613 Lecce-Brindisi, all’altezza dello svincolo Surbo, andando a sbattere contro il guardrail.

L’auto si è ribaltata, ha perso benzina, grazie al pronto intervento dei cittadini si è evitato il peggio.

Giallo su giallo, auto si ribalta ma non c’è nessuno al volante

Fatto sta che l’impatto è stato inevitabile contro il guardrail, l’auto si è ribaltata su se stessa. Per fortuna nessuna persona all’interno del veicolo ha subito gravi conseguenze dall’impatto, all’arrivo dei soccorsi, non c’era nessuno all’interno dell’abitacolo.

A dare l’allarme sono stati tanti automobilisti di passaggio che, vedendo il mezzo accartocciato e con le ruote per aria, temendo che ci fossero feriti, hanno subito allertato i soccorritori.

Unico problema la benzina che è caduta copiosa dall’auto ed ha costretto i Vigili del Fuoco ad un intervento delicato.

Giallo su giallo, auto si ribalta ma non c’è nessuno al volante

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona e l’auto, mentre la polizia stradale ha avviato i rilievi. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e rintracciare il proprietario del dell’automobile che non risulta rubata.