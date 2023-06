Parcheggio dell’ospedale Perrino in mano ai parcheggiatori abusivi: in mattinata, nei pressi dell’Ospedale Perrino si è verificata un’antipatica questua che ha visto i visitatori dell’ospedale decisamente infastiditi dai “parcheggiatori abusivi” che da tempo gestiscono la zona, garantendo protezione alle auto parcheggiate in cambio di qualche euro.

