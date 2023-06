Rinvenuti Importanti Frammenti di Antiche Anfore al Litorale di Margherita di Savoia: un successo per la Guardia Costiera

Margherita di Savoia – I militari dell’Ufficio Locale Marittimo-Guardia Costiera di Margherita di Savoia hanno recentemente compiuto un’importante scoperta lungo il litorale nord, nella zona di Quarto-Orno.

Durante le attività di vigilanza e controllo del comune salinaro, sono stati rinvenuti diversi frammenti di antiche anfore che presentano un significativo interesse storico e archeologico.

Le decine di pezzi di anfore ritrovate mostrano varie forme, tra cui anse, colli, pance e piedi, offrendo una panoramica unica sulla loro origine e utilizzo nel corso dei secoli.

Grazie all’intervento tempestivo del personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Margherita di Savoia, è stato possibile evitare che questi importanti reperti venissero nuovamente trafugati da predatori e immessi nel mercato illegale.

È importante ricordare che in caso di rinvenimento di reperti archeologici in mare, è fondamentale prendere immediatamente contatto con l’Autorità Marittima locale per avviare le procedure di recupero appropriate. È considerato un illecito penalmente sanzionato anche il semplice prelievo dei reperti per uso personale.

L’attività svolta stamattina dai militari dell’Ufficio Locale Marittimo di Margherita di Savoia dimostra l’impegno quotidiano della Guardia Costiera nella preservazione e tutela del patrimonio storico-archeologico.

Grazie a loro, questi ritrovamenti di inestimabile valore saranno consegnati alla Sovrintendenza dei Beni Archeologici di Foggia per essere sottoposti alle successive fasi di catalogazione, studio e ricerca.

La scoperta delle antiche anfore rappresenta un successo significativo per Margherita di Savoia e per la comunità archeologica.

Questi reperti consentiranno di approfondire la conoscenza dell’antica storia marittima della regione e di gettare nuova luce sull’origine e l’utilizzo di queste affascinanti testimonianze del passato.