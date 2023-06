Inaugurato il Parco Pubblico Dedicato a Maria Maugeri

BARI – E’ stato inaugurato a Bari il nuovo parco pubblico, frutto di un progetto di rigenerazione urbana, dedicato a Maria Maugeri, l’assessore all’Ambiente che ha promosso questa straordinaria opera venti anni fa.

L’ex gasometro, un’area un tempo inquinata da idrocarburi, è stata trasformata in uno spazio verde attrezzato che rappresenta un vero polmone verde per il quartiere.

La realizzazione di questo parco è stata finanziata dalla Regione Puglia attraverso il piano di rigenerazione urbana, dimostrando l’impegno della comunità nel contrastare l’inquinamento e nel migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Durante la cerimonia di inaugurazione, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha sottolineato l’importanza dell’opera e ha ricordato Maria Maugeri, prematuramente scomparsa nel 2016, come la mente dietro questo progetto ambizioso.

Emiliano ha espresso la sua emozione nel vedere tanta gente riunirsi in questo quartiere, che ora può finalmente godere di uno spazio verde così bello e necessario.

Ha aggiunto che, nonostante non sia più fisicamente presente, Maria è sempre con loro in spirito. Il presidente Emiliano ha anche evidenziato il costante impegno della comunità nel combattere le battaglie impossibili, trasformando le difficoltà in opportunità.

Ha citato numerosi successi ottenuti nella lotta all’inquinamento, sottolineando che il futuro è nelle mani di tutti i cittadini.

Ha concluso il suo discorso incoraggiando tutti a mantenere la determinazione nel perseguire le sfide, senza mai lasciarsi abbattere.

L’inaugurazione del parco dedicato a Maria Maugeri rappresenta un trionfo per la città di Bari e una testimonianza del potere della collaborazione e della volontà di fare la differenza.

Questo nuovo spazio verde non solo migliorerà la qualità della vita dei residenti, ma servirà anche come esempio di rigenerazione urbana per altre comunità.