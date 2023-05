Parco Maria Maugeri prossimo all’apertura

Si attende con una certa trepidazione l’apertura di Parco Maria Maugeri, ex Gasometro,nel quartiere Libertà.

Stanno volgendo al termine gli ultimi lavori di manutenzione nel parco per l’inaugurazione di questo enorme spazio verde attrezzato -che diventerà un punto di aggregazione per i giovani e non solo-nell’ambito di un progetto di riqualificazione urbana del territorio.



“Sono infatti in via di completamento la pavimentazione antitrauma e il montaggio di tutte le attrezzature ludiche. Particolarmente originale, spiega il Comune di Bari in una nota, è la struttura tetraedrica parkour al centro dell’area giochi, che si annuncia come la principale attrazione di questo nuovo spazio”.



L’assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso ha dichiarato che “si tratta dell’allaccio all’utenza elettrica che subentrerà a quello del cantiere e a bere sarà completata anche questa. Non ci risultano, tra l’altro, altri intoppi quindi contiamo di aprire il parco proprio a breve”.



Il progetto del parco è un intervento di rigenerazione sostenibile che riconnette parti di città, nello specifico corso Mazzini e via Napoli, assicurando un flusso pedonale e un presidio costante dell’area, grazie alle numerose attività che si svolgeranno al suo interno.

Il parco prevede la piantumazione di 80 nuovi alberi e nuove essenze arbustive che caratterizzano le diverse aree tematiche, al servizio di cui sarà installato un sistema di irrigazione che prevede il recupero e il trattamento delle acque meteoriche.

All’interno sono previsti un’area giochi e una sportiva, percorsi pedonali e ciclabili, zone con attrezzature per il fitness ed il parkour, una zona di sgambamento cani, per cani di taglie differenti, un’area ristoro attrezzata, una dedicata agli orti urbani da affidare alla cittadinanza attiva, una fontana a raso e l’anfiteatro, che diventeranno lo spazio centrale del parco parzialmente circondato da un’ampia scalinata verde con pensilina in legno illuminata.

Dopo San Nicola, dunque, i cittadini del Libertà potranno contare su un importante spazio verde in un quartiere tra i meno forniti, in questo senso, della città.