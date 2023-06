Inclisiran: la nuova terapia contro il colesterolo alto che si fa due volte l’anno. Per chi soffre di colesterolo alto, c’è una nuova terapia che si chiama Inclisiran. Si tratta di un farmaco che agisce sull’RNA messaggero, una molecola che trasporta le informazioni dal DNA alle cellule.

Inclisiran e colesterolo LDL

In questo modo, Inclisiran blocca la produzione di una proteina che favorisce l’accumulo di colesterolo LDL nel sangue. Il colesterolo LDL è quello cattivo, che può danneggiare le arterie e causare problemi al cuore.

Se vuoi proteggere il tuo cuore dal colesterolo alto, prova Inclisiran: una terapia innovativa che si fa con una iniezione semestrale. In Puglia è già disponibile per chi ne ha bisogno.

Per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, che in Italia uccidono più di 220.000 persone ogni anno e in Puglia più di 14.000, è importante tenere sotto controllo il colesterolo LDL. Inclisiran offre un vantaggio rispetto ad altre terapie: basta una sola iniezione ogni sei mesi per ottenere una riduzione significativa dei livelli di colesterolo LDL. Inclisiran è ora disponibile anche in Puglia per i pazienti che ne hanno bisogno.