Matteo Paolillo a Peschici per “Road to Battiti”: musica e bellezza sul Gargano. Matteo Paolillo, la star di “Mare fuori”, in concerto a Peschici, perla del Gargano.

La splendida Peschici, località balneare del Gargano, ospiterà domenica 4 giugno “Road to Battiti”, con la partecipazione di Matteo Paolillo, una delle rivelazioni musicali dell’ultimo anno. Lui è attore e cantante, e ha conquistato il pubblico con “Mare fuori”, la serie tv dove interpreta Edoardo Conte. Ha firmato e cantato la sigla e altre canzoni della serie, come “Origami all’alba”, disco di platino e colonna sonora della terza stagione. Ha calcato anche il palco dell’Ariston come super ospite al Festival di Sanremo, cantando “O Mar For”, brano da lui creato per la serie. Il suo primo album è uscito da poco e contiene il singolo “Liberatemi”, una canzone che esprime il disagio delle pressioni sociali che soffocano la libertà personale. Liberatemi è un sogno impossibile. L’unica consolazione, ma anche inganno, è l’amore.

Peschici accoglie Matteo Paolillo per “Road to Battiti”: tra musica, spiagge e tradizioni

Peschici è famosa per le sue spiagge di sabbia bianca e le sue acque cristalline, premiate più volte con la Bandiera Blu. Tra le sue spiagge più belle c’è la Baia di Manacora, situata sull’estremità della costa garganica, immersa nel verde del Parco Nazionale del Gargano.

La Baia di Peschici è rinomata per la sua spiaggia lunga circa 1,2 chilometri, circondata da grandi scogli, che la rendono un luogo tranquillo e ideale per i bambini.

Dal porto di Peschici si possono fare escursioni in barca per scoprire le grotte marine della costa e raggiungere le Isole Tremiti.

Lungo la costa si possono ammirare anche le antiche torri di avvistamento e i caratteristici trabucchi, strumenti ingegnosi usati per la pesca.Peschici conserva ancora il fascino della sua origine moresca, con le sue grotte scavate nella roccia e le sue case bianche con tetto a cupola.

Il centro storico è ricco di scorci suggestivi, con le sue botteghe artigiane e i suoi locali dove gustare i piatti tipici della cucina pugliese.