Triggiano piange il contadino schiacciato dalla cisterna: era un uomo buono e laborioso. La comunità di Triggiano, in provincia di Bari, è sconvolta da un drammatico incidente che ha causato la morte di un anziano agricoltore. Il 79enne era intento a lavorare la terra con un motozappa al quale era agganciata una cisterna piena d’acqua. Improvvisamente, la cisterna ha perso l’equilibrio e si è rovesciata sul contadino, schiacciandolo in modo fatale. La tragedia si è consumata ieri mattina, in una zona rurale del paese.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e stabilire le responsabilità dell’accaduto. Anche il personale del 118 è giunto in soccorso dell’anziano, ma non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il cadavere è stato poi restituito ai familiari del contadino, che ora devono affrontare il lutto e il dolore per la perdita.