Dalla Puglia i migliori frantoi d’Italia L’olio è un alimento base molto utilizzato nelle nostre cucine, molto noto per i benefici salutari che garantisce alle persone, infatti non è utilizzato solo nelle cucine, ma anche per prodotti di bellezza e cura della pelle.

L’olio extra vergine di oliva è utilizzato molto nelle cucine italiane la sua origine è principalmente delle nostre zone, la Puglia, esso è un olio di alta qualità, ricco di grassi mono insaturi i quali riducono il rischio di varie malattie.

Sono pugliesi i migliori frantoi d’Italia: la conferma arriva da Spoleto, dove si è svolta l’edizione inaugurale dello Zefferino d’Oro Monini, il primo riconoscimento nazionale alla qualità della materia prima promosso da una grande impresa olearia.

Due dei tre designati – il frantoio Fazio Antonio di Bitetto (Ba) e la Agrolio SRL di Andria – provengono infatti dalla Puglia, che si è distinta anche per adesione all’inedita iniziativa che mira a valorizzare la qualità nel made in Italy e a rafforzare una filiera che deve serrare i ranghi per affrontare la competizione internazionale. Nonostante l’annata difficile, con raccolti falcidiati dall’andamento climatico, e nonostante lo spettro della Xylella, l’olio pugliese ha saputo esprimere caratteristiche e qualità eccelse, come testimoniano i due frantoi che hanno ricevuto il riconoscimento e che con la Monini intrattengono un rapporto di collaborazione basato su una condivisione di idee e valori.

“Il nostro auspicio – ha dichiarato Zefferino Monini, presidente e AD della Monini, nonché nipote del fondatore dell’azienda, da cui ha ereditato passione e nome – è che questo riconoscimento possa rappresentare un primo passo di filiera verso un olio extravergine italiano che sia sempre più di qualità e verso un sistema che protegga la ricchezza del nostro territorio, dal campo alla tavola”.

Il frantoio Fazio Antonio, che si è distinto nella categoria Fruttato Intenso, è un’impresa storica a conduzione famigliare: fondata nel 1924 è sempre stata gestita dai componenti della famiglia arrivata oggi alla quarta generazione. Ubicato in origine nei pressi del centro storico, dal 2017 si è trasferito nella nuova sede alle porte di Bitetto. Accanto allo sforzo produttivo – olio extravergine di oliva, olii aromatizzati, prodotti tipici del territorio – è da sempre impegnato nella divulgazione di una corretta cultura olivicola, con progetti che coinvolgono gli studenti delle scuole.

La Agrolio SRL, designata nella categoria Fruttato Medio, è anch’essa un’impresa storica a conduzione famigliare, da sempre impegnata nell’innovazione e nella valorizzazione del prodotto. Fondata negli anni ’30 da Vincenzo Agresti, imprenditore agricolo di Andria, collabora con la Monini fin dagli anni ’50, in un rapporto che si è andato rafforzando di generazione in generazione. Introduce la produzione di olio extra vergine di oliva varietà Coratina e inaugura un frantoio unico nel suo genere, con una produzione a filiera controllata fino all’imbottigliamento. Ancora oggi, dopo quasi un secolo, Agrolio mantiene la stessa tecnica e la storica attrezzatura con macine in pietra.