Applausi per la settima edizione della Granoro Cup

Grande successo per l’evento di calcio giovanile organizzato dalla Gran Football Corato in collaborazione con la Nick Calcio Bari e per lo show cooking organizzato da Granoro.

Va in archivio tra gli applausi la settima edizione della Granoro Cup, manifestazione di calcio giovanile tenutasi lo scorso 21 maggio al centro sportivo “Nick World” di Bari.

Oltre 750 gli atleti protagonisti di una giornata di sport e aggregazione in un evento organizzato dalla Gran Football Corato in collaborazione con la Nick Calcio Bari che ha raccolto feedback straordinariamente positivi.

La manifestazione è stata impreziosita da un momento dedicato all’ottima gastronomia, con lo show cooking targato Granoro: un buon piatto di amatriciana realizzato con la pasta Granoro Dedicato che ha deliziato genitori, parenti e appassionati tra una gara e l’altra.

Tanta la soddisfazione a fine giornata da parte di Leonardo Mazzone, presidente della Gran Football Corato: “Meglio di così non poteva andare: il tempo è stato clemente e la manifestazione è andata alla grande. Abbiamo visto tante compagini molto attrezzate, gare di buonissimo livello, bambini e famiglie contente della nostra organizzazione. Ringrazio la dottoressa Marina Mastromauro della Granoro, i nostri partner, tutto lo staff ed il mio amico Marcello Chiricallo: questa accoppiata ci porta bene”.

Proprio Chiricallo, responsabile tecnico della Nick Calcio Bari, a sua volta non nasconde la grande riuscita dell’evento: “Manifestazione bellissima: la Granoro Cup sta diventando sempre più un torneo importante a livello regionale. La location ha dato la possibilità di ospitare le migliaia di persone ospitate nelle ore dell’evento e siamo felici di aver ascoltato solo pareri positivi. Inoltre, abbiamo assistito a tornei di alta levatura: tanti dei bambini in campo hanno meritato di essere attenzionati e l’auspicio è che questi possano crescere e, perché no, andare in qualche settore giovanile professionistico”.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con Granoro.