Vince la battaglia contro il tumore grazie alla chirurgia mini-invasiva dell’Istituto Tumori di Bari. Una donna di 55 anni con un grosso tumore vicino al retto e un utero fibromatoso è stata operata con successo all’Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari. L’intervento, fatto in laparoscopia, ha permesso alla paziente di tornare a casa in una settimana. L’equipe di chirurgia generale ad indirizzo oncologico, diretta da Aurelio Costa, ha asportato la massa tumorale e l’utero con cinque piccole incisioni.

Il tumore era difficile da raggiungere perché si trovava a contatto con il pavimento pelvico e causava dolore persistente. L’utero era ingrossato per la fibromatosi. Per evitare altre incisioni, i chirurghi hanno estratto il tumore e l’utero anche per via transvaginale.

La paziente si è ripresa velocemente grazie al protocollo ERAS, che prevede una preparazione adeguata prima e dopo l’intervento, con dieta e attività fisica consigliata. Ha ripreso subito la funzionalità intestinale e l’alimentazione normale. Dopo sette giorni era a casa senza più dolore e con i sintomi risolti.

Il direttore generale dell’Istituto Tumori di Bari, Alessandro Delle Donne, ha sottolineato i vantaggi delle tecniche chirurgiche mini-invasive, che garantiscono un rapido recupero, una degenza breve e un risparmio economico. Ha elogiato il lavoro dei chirurghi e il benessere del paziente.