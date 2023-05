Il “5×1000″al Comune di Bari per la lotta alle discriminazioni sociali

L’Assessorato al Welfare del Comune di Bari ha lanciato un appello ai cittadini per destinare il 5×1000 dell’Irpef alla realizzazione di progetti di contrasto alle violenze e discriminazioni su adulti, donne e bambini della città.

Questa è un’opportunità in più rispetto all’otto per mille per quanti sono interessati a sostenere e rafforzare le azioni di solidarietà sociale dell’amministrazione comunale. I fondi raccolti saranno gestiti da realtà territoriali qualificate in collaborazione con l’Assessorato al Welfare e la rete sanitaria, sociale ed educativa territoriale.

Quest’anno i fondi del cinque per mille saranno fondamentali per potenziare azioni educative di ascolto e sostegno alle vittime di atti di bullismo o atti di violenza e discriminazione. L’obiettivo è costruire alleanze tra cittadini e istituzioni per rispondere al meglio alle richieste della comunità.



