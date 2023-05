Maya Vallarelli, le bambole rock e…… tanto altro!

Maya Vallarelli ha iniziato a lavorare con l’uncinetto per una questione di comodità, per un periodo è stata abbastanza nomade, portando in giro per mercatini ,oggetti pesanti e delicati . Da lì è partita la passione per l’uncinetto, creando inizialmente monili, borse, accessori e abbigliamento.

Maya Vallarelli, artista e proprietaria della Filó Art Gallery a Cisternino, ha un approccio unico alla creazione di personaggi: ritratti di celebrità, ma anche di persone comuni, realizzati attraverso tecniche di artigianato tradizionale.

Utilizzando l’uncinetto, Maya crea accessori, abbigliamento e bambole, ma la sua vera passione è quella di creare personaggi con personalità unica.

Le creature di Maya sono fatte a mano su compensato sottile e decorati a mano con una varietà di materiali.

Ecco dove entra in gioco l’anima in legno e ferro, una caratteristica fondamentale del lavoro di Maya. Le bambole hanno la capacità di mutare forma.

Ogni personaggio è unico nel suo genere. Le bambole sono infagottate con imbottitura per cuscini.

Maya ha realizzato numerose figure di celebrità, tra cui Iggy Pop, Ozzy Osbourne, Kurt Cobain, Amy Winehouse, David Bowie, i Ramones e i Beatles, e alcune delle sue opere d’arte sono attualmente in esposizione alla Filó Art Gallery.

Dalla celebrità alla persona comune, Maya si adatta ai desideri del cliente per creare il personaggio perfetto e originale.

Se sei interessato a una creazione di Maya, i costi delle creature variano dalle 120 € alle 160€, dipendendo dagli accessori, la particolarità dell’outfit e altri fattori.

Contatta la Filó Art Gallery a Cisternino per maggiori informazioni su Maya e il suo lavoro.