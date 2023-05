Martina Franca- Proroga di 40 giorni per i lavori di ampliamento del CCR di Ortolini con area riuso. Si comunica che i lavori di ampliamento del Centro Comunale di raccolta rifiuti differenziati (CCR) in località Ortolini, che prevedono anche la realizzazione di una zona adiacente per il riuso dei materiali, sono stati prorogati di 40 giorni.

L’impresa che sta eseguendo i lavori ha richiesto la proroga per motivi tecnici e organizzativi, e la Direzione dei Lavori ha accettato la richiesta.

Il costo totale dell’intervento è di 300.000 euro e il progetto fa parte del Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023.

Il nuovo termine per la conclusione dei lavori è fissato al 20 giugno 2023, a partire dall’11 maggio 2023.