Famiglia De Laurentis pronta a vendere il Bari!

Secondo delle indiscrezioni del settimanale l’ “Espresso” ,il valore del Bari Calcio ammonterebbe ad una cifra tra i 100 ed i 150 milioni di euro.



Sarebbe questa la cifra che la famiglia De Laurentis sarebbe pronta a chiedere a possibili investitori per l’acquisto del club biancorosso.



Il futuro del Bari è incerto, ma sembra che le cose possano cambiare rapidamente a seconda degli esiti dei playoff per il raggiungimento della Serie A.



Secondo alcune indiscrezioni emerse in queste ore, in caso di promozione in Serie A, la società barese potrebbe essere ceduta a dei fondi americani.



A dare nuova linfa alla vicenda è stata l’ultima edizione dell'”Espresso”, settimanale del gruppo Gedi, che avrebbe indicato l’interesse di alcuni investitori americani per il club biancorosso.



Al momento non ci sono notizie ufficiali in merito, ma già si parla di un possibile futuro cambiamento alla guida del Bari nel caso in cui la formazione barese raggiungesse la massima serie.



Non è la prima volta che il Bari finisce al centro di voci di mercato, ma quella che viene da lontano non sembra una trattativa da sottovalutare.



Il futuro del club dipenderà dalle scelte dei soggetti interessati all’acquisto.



Ciò che è certo è che la passione per il calcio è sempre più sentita a Bari, nonostante le difficoltà degli ultimi anni.



Intanto, i tifosi biancorossi incroceranno le dita sperando in un risultato positivo dei playoff, mentre si progetta il destino del club barese in vista di un futuro che potrebbe essere americano.



Si attendono aggiornamenti sulla situazione.