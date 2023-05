“Trofeo Valle d’Itria” – Una gara per ciclisti appassionati. Si terrà domenica 11 giugno 2023 il “Trofeo Valle d’Itria”, una gara per stradisti che metterà alla prova i ciclisti più appassionati di tutta la Puglia e di tutte le regioni d’Italia, che non mancheranno di essere presenti, per partecipare alla gara ma soprattutto per godersi le bellezze naturali e architettoniche della Valle d’Itria.

L’evento è frutto della collaborazione tra Maestri MTB&BDS, un’associazione sportiva dilettantistica che promuove la cultura della bicicletta e del territorio e il Comune di Martina Franca che patrocina questo evento, oltre a sponsor e tutti gli associati che hanno e stanno collaborando rendono possibile la realizzazione della manifestazione. Il “Trofeo Valle d’Itria”, è una tratta del cicloamatour e la asd MMBB

La gara si svolgerà a Martina Franca, uno dei comuni più suggestivi della Valle d’Itria, con IDGARA:158057 e avrà un percorso di 13 km di strade asfaltate da ripetere 5 volte con salite e discese che richiederanno abilità e resistenza ma non faranno mancare paesaggi mozzafiato di tutta la Valle d’Itria.

Per informazioni e iscrizioni visitare il sito www.cicloamatour.it, dove si potranno trovare anche le modalità di partecipazione e i premi in palio.

La gara scatterà alle ore 9:15 presso Via Serranuda a Martina Franca (TA), dove sarà allestita anche l’area di partenza e arrivo e assistenza medica.