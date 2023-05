Canoa – Due argenti storici per LNI sezione di Taranto

Disputata la 1^ prova del Circuito Nazionale.

Piazza d’onore nel K2 200 M Allievi con la coppia Tomai – Alahoumami e nel K1 con lo stesso Alahoumami .

Una giornata storica quella di domenica 21 maggio per la Lega Navale Italiana sezione di Taranto.

Conquistate 2 medaglie d’argento nella 1^ prova del Circuito Nazionale Chiusa Centro-Sud di Canoagiovani – Paracanoa e Master svoltasi nella splendida cornice del Lago Albano a Castel Gandolfo in provincia di Roma. I ragazzi del K2 200 M Allievi B maschile Alessandro Tomai e Alahoumami Affo Gioele hanno conquistato l’argento al culmine di una gara avvincente.



Lo stesso Alahoumami ha bissato l’argento nel K1 200 M Categoria Allievi B. Rispetto alla passata stagione la spedizione della LNI sezione di Taranto ha potuto contare su 7 atleti rispetto a 1 dello scorso anno, tutti gli atleti impegnati nelle rispettive gare hanno migliorato le loro prestazioni.

Da segnalare l’esordio del K2 Cadetti A con la coppia Mariano-Schiavone e poi la squadra del K4 misto composto dagli atleti della LNI ionica e dalla Circolo Canottieri Barion di Bari.

Palpabile la soddisfazione e l’emozione di tutto l’entourage della Lega Navale tarantina: “Sono molto orgoglioso di questo gruppo –afferma il tecnico Daniele Nasole – perchè cresce di giorno in giorno, sia nelle prestazioni che dal punto di vista mentale nella voglia di dare il massimo già dai primi colpi delle gare. Si torna a casa sempre con un bagaglio in più e questi ragazzi mi sorprendono sempre!

Da martedì si ritornerà in acqua per preparare le gare di Taranto del 10 e 11 giugno sempre uniti e con il sorriso”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Giovanni Tomai, team manager del settore Canoa della LNI sez. di Taranto: “Sono molto soddisfatto dei risultati conseguiti come diceva Walt Disney “se puoi sognarlo puoi farlo”.

In effetti solo l’anno scorso l’impresa odierna era solo un sogno mentre oggi i nostri ragazzi sono riusciti a realizzarlo grazie al grande lavoro svolto in questi mesi, ora raccogliamo i primi risultati. m

Siamo ancora all’introduzione di un libro tutto da scrivere, grazie a tutti dal nostro presidente Flavio Musolino, ai nostri consiglieri e a tutti i nostri associati che stanno dimostrando sensibilità e appoggio a questa disciplina che è bellissima e d’inclusione per i nostri ragazzi”.

La chiosa finale è di Valentina Benefico, consigliera allo Sport della LNI sezione di Taranto e atleta: “Ringrazio a nome del presidente Musolino il nostro tecnico Daniele Nasole per il lavoro svolto, tra l’altro è un risultato storico per la nostra sezione tarantina in quanto non eravamo mai andati a medaglia in un circuito Nazionale di canoa giovani. Siamo contenti, entusiasti e soddisfatti del lavoro svolto, questa è una tappa importante di avvicinamento alle finali Nazionali che si svolgeranno a Caldonazzo nel mese di settembre”